ميتشل : ملقة استحق الفوز على برشلونة .. و الريال سيفوز بالدوري الإسباني

أكد مدرب فريق #ملقة، خوسيه ميغل غونزاليس “ميتشل” أن “الأهداف هي كرة القدم” وأن النتيجة 2-0 بالنسبة له كانت “مستحقة”، بخلاف #لويس_إنريكي مدرب #برشلونة.

وقال ميتشل: “كنا أفضل في جميع فترات المباراة تقريباً”، معترفاً أن التقدم في النتيجة ساعد لاعبيه على أن “يظهروا بشكل أفضل”، نظراً لأنهم “فريق منظم” يقدم “عملاً جماعياً رائعاً”، وتابع “كنا نشكل خطورة”، لذا “لا اختلف مع لويس إنريكي”.

وأوضح المدرب أن ريال مدريد، الذي تعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1، “سيفوز بالليغا بغض النظر عن هذه النتيجة”، لأن “فريق كبير لا يخطئ كثيراً لهذه الدرجة كي يخسر اللقب”، واليوم “حصد نقطة” لأن الريال “على الطريق الصحيح نحو الليغا”.

وبهذه النتيجة، يتجرع البرسا مرارة الهزيمة للمرة الرابعة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 69 نقطة، ليظل في المركز الثاني ويرفض مزاحمة “الميرينغي” صاحب الـ72 نقطة في الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير أمام سيلتا فيغو. ( EFE )

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