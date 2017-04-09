نتنياهو : نؤيد الضربة الأمريكية في سوريا ” لأسباب أخلاقية “

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تؤيد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة في سوريا، وذلك “لأسباب أخلاقية”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول على هامش الاجتماع الأسبوعي لحكومته :”موقف إسرائيل نابع من أسباب أخلاقية وخاصة بعد الفظائع التي تمت مشاهدتها في ريف إدلب”.

وأشار إلى أنه ما يزال يوجد “سلاح كيماوي في سوريا على الرغم من الالتزام الدولي بالتخلص منه”.

ورأى أن “الفرصة مواتية حالياً لتعاون أمريكي روسي حول المشهد السوري”. (DPA)

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