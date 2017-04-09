هيغواين : نحتاج للراحة قبل مواجهة برشلونة

أكد مهاجم #يوفنتوس الأرجنتيني #غونزالو_هيغواين، الذي سجل ثنائية فريقه امس السبت أمام كييفو فيرونا، أن على لاعبي “السيدة العجوز” الحصول على قسط من “الراحة” للوصول لأفضل لياقة لمباراة برشلونة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال هيغواين بعد المباراة: “أنا سعيد للغاية بمباراة اليوم، كنا نعرف أنها ستكون صعبة، وأن كييفو منافس صعب. فزنا بمباراة مهمة”.

وأضاف: “الآن علينا الراحة للوصول في أعلى لياقة لدينا لمباراة برشلونة”.

وأكد أن فريقه يشعر بالهدوء ويركز على تعافي طاقاته قبل مباراة ربع النهائي أمام النادي الكتالوني.

وقال: “من المهم أن نكون هادئين وأن نصل في في أعلى لياقة لمباراة الثلاثاء”.

وأكد المهاجم الأرجنتيني أن فريقه يعد واحداً من أندية قليلة في أوروبا تنافس على كل البطولات.

وقال: “أنهكنا كثيراً (في نصف نهائي الكأس الأربعاء) أمام نابولي، ووصلنا إلى نهاية الموسم تقريباً. والفريق يعطي كثيراً. نحن ننافس على كل البطولات”.

ويتصدر “اليوفي” الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن روما، وسيواجه في 2 يونيو (حزيران) لاتسيو في نهائي الكأس، وسيلتقي برشلونة الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال. ( EFE )

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