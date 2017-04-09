وفاة الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور عن عمر يناهز 71 عاماً

توفي الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور، السبت، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاماً، في المستشفى العربي الاستشاري في رام الله.

وعانى الشاعر الراحل من مشاكل صحية خلال العام الأخير من حياته، حيث كان يرقد في المستشفى برام الله، إلى أن أعلن عن وفاته اليوم.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزارة الثقافة الفلسطينية، ومؤسسات وفصائل وشخصيات فلسطينية الشاعر الراحل.

بدورها قالت وزارة الثقافة في بيان لها، إن رحيل دحبور يعد “خسارة كبيرة على المستويات الوطنية، والثقافية الإبداعية، والإنسانية”.

وأضافت “برحيل دحبور تفقد فلسطين ليس فقط واحداً من عمالقة الأدب والإبداع الفلسطيني، بل بوصلة كانت حتى اللحظات الأخيرة تؤشر إلى فلسطين، وأيقونة لطالما كانت ملهمة للكثير من أبناء شعبنا في مختلف أماكن إقامتهم، وفي مختلف المفاصل التاريخية الوطنية”.

وجاء في بيان الوزارة “دحبور كان بكلمات أشعاره يعكس العنفوان والكبرياء الفلسطيني، خاصة في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وبقي حتى رحيله المفجع″.

والراحل دحبور، من مواليد مدينة حيفا عام 1946، ونشأ ودرس في مخيم حمص للاجئين الفلسطينيين في مدينة حمص السورية، بعد أن هاجرت عائلته إلى لبنان اثر نكبة عام 1948، ثم إلى سوريا.

وعمل الشاعر مديراً عاماً لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين، وله العديد من الملفات الأدبية والشعرية. (ANADOLU)

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