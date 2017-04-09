” Travis ” .. جهاز ذكي يمنحك القدرة على التواصل بأكثر من 80 لغة

في الكثير من الأحيان، نقع في مواقف محرجة، أثناء الحديث مع الآخرين سواءًا خلال السفر أو خلال الحديث حول الأعمال التجارية أو حتى للأغراض الشخصية، وذلك بسبب صعوبة فهم اللغة التي يتواصل بها الشخص الآخر.

لهذا السبب ظهر جهاز ” Travis ” الذي يمنحك القدرة على التواصل بأكثر من 80 لغة الأكثر انتشارا حول العالم والتحدث إلى السكان المحليين بكل ثقة.

ويستخدم الجهاز تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام وترجمته فوريا للغات المدعومة وفي أقل من ثانيتين حسب ما نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، والجهاز عبارة عن شاشة عرض صغيرة بدقة 240 * 240 بيكسل وبطارية قادرة على العمل لمدة 12 ساعة عند استخدام وضع “أوف لاين” أو 6 ساعات بوضع “أون لاين”.

ويدعم الجهاز إمكانية الترجمة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت “أوف لاين” لحوالي 20 لغة من بينها العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والتركية والروسية والهندية، في حين تتطلب بعض اللغات ضرورة الاتصال بالإنترنت.

ويمكن لعموم الناس طلب نسخة من جهاز Travis الذكي مقابل 139 دولارا أميركيا.

عكس السير