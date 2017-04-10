آرسنال يصدم جماهيره و يقرر الإبقاء على فينغر لعامين آخرين

بالرغم من مطالبات جماهير نادي #آرسنال المتواصلة برحيل مدرب الفريق الفرنسي #آرسين_فينغر، إلى أن إدارة الغانرز قررت الإبقاء على المدرب المخضرم لعامين آخرين، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن رعاة نادي آرسنال وبالتشاور مع إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي لآرسنال مقتنعون أن إدارة النادي اللندني سوف تعلن قريبا تجديد عقد فينغر الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى المدرب الفرنسي الذي تنتظره مباراة مهمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي، لا يزال يرفض الكشف عن خططه المستقبلية، في الوقت الذي يرتبط اسمه بالإشراف على تدريب بعض الأندية على غرار برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يكون لنتائج آرسنال التأثير الكبير على تفكير كلا الطرفين، ولكن الصحيفة رجحت الإبقاء على فينغر مدربا لآرسنال.

ولفتت صحيفة إيلاف إلى أن هناك انقسام بين جماهير آرسنال حول بقاء فينغر، فالفريق لم يتوج بلقب الدوري منذ 13 عامًا، كما أنه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة آرسنال ليس لديها نية للتغيير، حيث لا يزال يحظى المدرب الفرنسي باحترام كبير بين المسؤولين في ملعب الإمارات.

جدير بالذكر أن الضغوط تزايدت على فينغر منذ الخسارتين القاسيتين بنفس النتيجة (1-5) امام بايرن ميونيخ في الدور ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا وخروجه من المسابقة، حيث لا تمر مباراة للفريق إلا وتطالب فيها الجماهير برحيل المدرب الفرنسي.

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