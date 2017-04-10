” آي فون 8 ” يدعم الشحن اللاسلكي و الواقع المعزز

تشير آخر التقارير إلى أن #آيفون 8 المقبل سيأتي “بوصلة ذكية” مصممة للمساعدة في الشحن اللاسلكي وبعض مزايا #الواقع_الافتراضي و الواقع المعزز، إلى جانب ما يبدو أنها تسريبات من مصنع “فوكسكون” تظهر أن الشاشة ستغطي تقريبا معظم الواجهة الأمامية، مما يعني أن قارئ البصمة قد يكون مدمجا فيها.

والواقع الافتراضي هو تقنية تحاكي البيئة الحقيقية أو ثلاثية الأبعاد تعمل على نقل الوعي الإنساني إلى تلك البيئة ليشعر بأنه يعيش فيها، وقد تسمح له أحيانا بالتفاعل معها، أما الواقع المعزز فهو إسقاط أجسام ثلاثية الأبعاد في الواقع الحقيقي مع إمكانية التفاعل معها مباشرة، ويتميز عن الواقع الافتراضي بأنه يتيح للمستخدم رؤية العالم الحقيقي حوله بشكل طبيعي، فلا ينغلق في بيئة افتراضية وهمية.

فرغم أن آبل لم تدخل حتى الآن مجال تقنيات الواقع المعزز أو الافتراضي، فإنه لا يُخفى أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك يبدي اهتماما ملحوظا بشأن إمكانيات الواقع المعزز لدرجة أنه قال إن تأثير هذه التقنية قد يكون مشابها لتأثير الهاتف الذكي.

وبالفعل، فقد انتشرت بعض التقارير على الإنترنت تدعي أن آيفون 8 سيأتي بكاميرات ثلاثية الأبعاد مدمجة كي تخدم -أساسا- مزايا الواقع المعزز الجديدة، كما ظهرت تقارير أخرى تقول إن آبل تعمل حاليا على تطوير نظارات واقع معزز قد تُطرح العام المقبل أو الذي يليه.

وحتى هذه اللحظة فإنه بات من شبه المؤكد أن آيفون 8 سيدعم الشحن اللاسلكي، وشاركت في تبني هذه الفكرة خلال الأشهر القليلة الماضية مصادر موثوقة عديدة، كما قالت تقارير بداية هذا العام إن آبل أمضت السنوات الثلاث الأخيرة تعمل مع شركة “برودكوم” على حلٍ للشحن اللاسلكي وفق ما اوردت قناة الجزيرة ، وأكد ذلك تقرير لوكالة رويترز في فبراير/شباط الماضي جاء فيه أن خمس مجموعات مختلفة تعمل على تقنية الشحن اللاسلكي لشركة آبل.

أما من حيث تصميم الهاتف، فقد ظهرت على موقع “ويبو” الصيني رسومات يدوية تظهر الواجهتين الأمامية والخلفية لهاتف آيفون 8 يقال إن من رسمها عامل في مصنع فوكسكون المُصنِّع الرئيسي لهواتف آيفون.

ويظهر من الرسم أن الشاشة تغطي تقريبا الواجهة الأمامية للهاتف، مما يعني أن مستشعر البصمة ربما يكون مدمجا في الشاشة، الأمر الذي يؤكد الإشاعات العديدة التي تحدثت عن هذا الأمر.

كما يُظهر الرسم أن الهاتف سيأتي بكاميرتين أماميتين، مما يتماشى مع تقارير سابقة بأن آبل تعمل على نظام كاميرا ثلاثية الأبعاد لهاتف آيفون 8 قد يستخدم لفك قفل الهاتف من خلال تقنية التعرف على الوجه.

ويظهر الرسم أيضا كاميرتين خلفيتين على غرار آيفون 7 بلس، لكنهما تتموضعان عاموديا وليس أفقيا، ويذكر موقع “ويبو” أن هذه قد تكون أيضا كاميرا ثلاثية الأبعاد لدعم تطبيقات الواقع المعزز، كما ذكرنا سابقا.

ومن الإشاعات الأخرى حول مواصفات آيفون 8 أنه سيتضمن شاشة منحنية الجانبين من نوع “أموليد”، وسيأتي بمعالج “أي11″، الجيل التالي من معالجات آيفون.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن الهاتف الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن استنادا إلى آخر التقارير فإن طرح الهاتف قد يتأجل حتى أواخر الخريف.

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