أردوغان : أوروبا تعاني من شيخوخة و تدهور اقتصادي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن “أوروبا تعاني من تدهور اقتصادي وانخفاض حصتها من التجارة العالمية، فضلا عن شيخوخة شعبها”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد جماهيري بولاية إزمير ،غربي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أن “العنصرية تلف جسد أوروبا مثل فيروس، في كل مرة تصاب فيها بانهيار اقتصادي”.

وتوقع “حدوث طفرة في نسبة تصويت الأتراك بأوروبا على التعديلات الدستورية ردا على ما تعرض له الأتراك من إهانة وظلم هناك”.

وذكّر أن “الأترك الذين ذهبوا إلى أوروبا كعمال بالأمس، أصبحوا اليوم أرباب عمل، وفي ألمانيا وحدها يعمل أكثر من 100 ألف ألماني برؤوس أموال تركية”.

وجدد اتهامه لأوروبا بأنها “عقدت الآمال المنظمات الإرهابية لإخضاع تركيا”.

وفي هذا الإطار، ألمح الرئيس التركي إلى إعادة النظر في مسألة مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، عقب الاستفتاء الشعبي المزمع اجراؤه، في 16 أبريل/ نيسان الحالي.

كما جدد أردوغان دعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. (ANADOLU)

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