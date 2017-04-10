ألمانيا : لا يمكن تصور حل سلمي في سوريا تحت قيادة بشار الأسد

أصرت الحكومة الألمانية في برلين، على رحيل بشار الأسد، وذلك في ظل الإشارات المختلفة الصادرة من حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين بالعاصمة برلين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحكومة الاتحادية على قناعة في ظل جرائم الأسد ضد شعبه بأنه “لا يمكن تصور حل سلمي يسهم في إحلال الاستقرار للنزاع في سوريا، تحت قيادة الأسد على المدى الطويل”.

ولكنه أشار بقوله: “ليس منطقياً توقع أو الأمل في أن تنتهي رئاسته غداً”.

وأكد زايبرت أن الحكومة الاتحادية تعتزم فعل كل شيء من أجل بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يظل الأسد خلال ذلك على المدى المتوسط “على رأس الدولة”، وأشار إلى أن هذا الموقف تتبناه ميركل والحكومة الاتحادية منذ فترة طويلة. (DPA)

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