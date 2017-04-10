أمريكا : نمتلك أدلة سرية تثبت صلة بشار الأسد بهجوم خان شيخون الكيميائي

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن بلادها تمتلك “أدلة سرية” تثبت صلة الرئيس السوري، بشار الأسد بالهجوم الكيميائي بمحافظة إدلب.

وأضافت هايلي، في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية، يوم الأحد، أن الرئيس، دونالد ترامب، :اطلع على تلك الأدلة، إلا أنها أدلة سرية لا يمكن الإفصاح عنها الآن”.

وأضافت “تم اطلاعنا، خلال لقاءات الإدارة الأمريكية، في الأسبوع الجاري، على تلك الأدلة، وكذلك رأى الرئيس الأدلة”، ولم تحدد كيفية الحصول على تلك الأدلة أو طبيعتها.

وأوضحت أن “جميع الأدلة سرية للغاية، وأنا واثقة من أن المسؤولين سيفصحون عنها عند حلول الوقت المناسب”.

وأضافت أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، اتصل بشركائه الدوليين، و”تشاطر معهم الأدلة والمعلومات التي لديه”، من دون تحديدهم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي يرغب في فرض عقوبات أكثر شدة بحق روسيا إيران، الداعمتين للأسد،: “نحن (الإدارة الأمريكية) سوف نبحث هذا، ونبحثه بالفعل”. (ANADOLU)

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