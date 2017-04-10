إندونيسيا تتحفظ على القصف الأمريكي و تدين الهجوم الكيميائي في سوريا

تحفظت إندونيسيا على الهجوم الأمريكي الصاروخي على قاعدة عسكرية تابعة للنظام السوري، وأدانت في الوقت نفسه الهجوم الكيميائي على بلدة بريف محافظة إدلب شمالي سوريا.

وفي مؤتمر صحفي، عقده متحدث وزارة الخارجية الإندونيسية، أرماناتا ناصر، في العاصمة جاكرتا، دعا فيه الأمم المتحدة إلى وضع حد للأزمة السورية.

وأعرب ناصر عن إدانة بلاده للهجوم الكيميائي الذي وقع، الثلاثاء الماضي، في بلدة خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا، مشيرًا إلى دعم حكومة بلاده لحل الأزمة السورية عبر المفاوضات السياسية، وإطلاق مرحلة إنتقالية في هذا الإطار.

وتحفظ المتحدث على القصف الأمريكي الصاروخي على قاعدة الشعيرات العسكرية، الجمعة، موضحًا أن بلاده لا تدعم أي عملية أحادية الجانب في سوريا، بما فيها قصف الولايات المتحدة قاعدة تابعة للنظام، دون أن تاخذ رخصة بالخصوص من الأمم المتحدة.

وأكد ناصر، أن بلاده لا تساند طرفًا ضد طرف آخر في سوريا، مبينًا دعم إندونيسيا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الإطار. (ANADOLU)

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