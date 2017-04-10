الأمم المتحدة ترسل 14 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب

أرسلت الأمم المتحدة، الاثنين، 14 شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.

وعبرت شاحنات المساعدات الأممية بوابة “جيلوه كوزو” جنوبي تركيا المقابلة لمعبر باب الهوى على الجانب السوري من الحدود، متجه إلى مدينة إدلب.

وتستهدف الأمم المتحدة إيصال تلك المساعدات، وهي عبارة عن مستلزمات معيشية، إلى المدنيين في مدينة إدلب والقرى المحيطة بها.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة، أرسلت الأسبوع الماضي، 19 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب.

تجدر الإشارة أن قرابة 700 ألف شخص يقيمون في مخيمات بإدلب، ويواصلون حياتهم تحت ظروف قاسية، حسب مؤسسات إغاثة دولية. (ANADOLU)

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