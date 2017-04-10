الجزائر : التصعيد العسكري في سوريا يقوض جهود التسوية السياسية

قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر، عبد القادر مساهل، الأحد، إن “التصعيد العسكري الأخير في سوريا من شأنه تقويض جهود التسوية السياسية”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مساهل قوله إن “الجزائر تعتبر أن أي تصعيد عسكري ليس من شأنه سوى تقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار جهود التسوية السياسية للأزمة السورية”.

وأضاف أن بلاده “تتابع بانشغال تطورات الوضع في سوريا في وقت تتحقق فيه ديناميكية تهدف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي بين الأطراف السورية”.

وختم مساهل بالتأكيد أنه “لن تتم تسوية النزاع السوري إلا من خلال حل سياسي يقوم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب”. (ANADOLU)

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