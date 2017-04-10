الرقة : تنظيم ” داعش ” يستعيد مناطق خسرها بالقرب من مطار الطبقة بعد معارك مع ” قسد “

استعاد تنظيم “داعش” مواقع كان خسرها قرب مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، وذلك بعد معارك مع مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” بعد هجوم بدأه التنظيم مساء الأحد.

وقال قائد عسكري في “قوات سوريا الديمقراطية”، لوكالة الأنباء الألمانية، إن “مقاتلي القوات يخوضون الاثنين معارك عنيفة مع مسلحي داعش الذين أطلقوا هجوما على القوات مساء أمس، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن قرب الطريق الدولي (الرقة – حلب) شرق مدينة الطبقة على أطراف قرية الصفصافة (7 كلم شرق مدينة الطبقة)” 50/ كلم غرب مدينة الرقة/.

ووصف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الهجوم بأنه “الأعنف والأكثر كثافة”، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر تنظيم داعش قتلوا في الهجوم. (DPA)

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