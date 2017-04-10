” الصفراء الخامسة ” تهدد رونالدو بالغياب عن ” كلاسيكو الأرض “

يواجه المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو تهديداً بالغياب عن صفوف نادي #ريال_مدريد، خلال المواجهة الأقوى التي ستجمعه بالغريم التقليدي نادي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، المزمع إقامته في الـ 23 من شهر ابريل الجاري على ملعب “السانتياغو بيرنابيو”.

وبحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” المقربة من البيت الكتالوني، فإن رونالدو بات مهدداً بالإيقاف والغياب عن تشكيلة فريقه، حيث حصل حتى الآن على أربع بطاقات صفراء في بطولة “الليغا”، إذ ان لوائح المسابقة تضعه تحت طائلة عقوبة الإيقاف الآلي لمباراة واحدة في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة قبل مواجهة “الكلاسيكو”.

وقبل موقعة “كلاسيكو الأرض ” يخوض ريال مدريد مباراة الجولة الثانية والثلاثين ضد نادي سبورتينغ خيخون وفقاً لصحيفة إيلاف ، والتي تضع رونالدو تحت حذر شديد لتفادي حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة، وبالتالي الحرمان من المشاركة في “الكلاسيكو” الذي قد يكون الأخير له في حال رحل عن “الميرنغي” هذا الصيف.

يشار الى أن رونالدو أصبح يلعب بأعصاب ساخنة في الفترة الأخيرة، في ظل تراجع مردوده التهديفي الذي انعكس سلبًا على حضوره الذهني ، واثر على معنوياته، مما جعله يفقد أعصابه بسرعة، خاصة عندما لا تصله الكرة من زملائه أو عندما يجد صعوبة في تجاوز دفاعات الخصوم، فيلجأ إلى استعمال القوة.

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