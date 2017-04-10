بالفيديو .. ” جمل ” يهاجم سيارة سياح و يسرق طعامهم

أظهر تسجيل مصور صادم، اللحظات المثيرة التي مر بها مجموعة من السياح في رحلة سفاري بولاية #تكساس الأمريكية بعدما هاجمهم #جمل وسرق طعامهم.

ونشرت الأمريكية كاريرا بويل مقطع فيديو مثير على موقع يوتيوب الإلكتروني، يظهر ما حدث معها ومع صديقاتها أثناء رحلة سفاري بسيارتها، عندما باغتهما جمل على الطريق وأقحم رأسه إلى داخل السيارة طلباً للطعام.

ويظهر الفيديو، المرأة وهي تقود سيارتها على طريق داخل إحدى المحميات الطبيعية قبل أن يفاجئها جمل ونعامة على الطريق وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وصرخت المرأة وصديقاتها بابتهاج لدى رؤية الجمل الذي سارع إلى إقحام رأسه من نافذة السيارة والتقط بفمه كيساً مليئاً بالطعام، وسط ذعر النساء المتواجدات في السيارة.

وحاولت النعامة فعل نفس الشيء من الجهة الأخرى للسيارة، ولكن المرأة لم تسمح لها بذلك و أقفلت النافذة.

عكس السير