بالفيديو .. قبل ثوان من حرق جثة رضيعة هندية اكتشفوا أنها على قيد الحياة

أعلن في إحدى المستشفيات في #الهند عن وفاة طفلة حديثة الولادة، ليتبين قبل ثوان من حرق جثتها ضمن طقوس حرق الموتى في الهند، أنها لا تزال على قيد الحياة ، وأحدثت القصة ضجة كبيرة في الهند ودفعت إلى رفع دعوى ضد الطبيب المسؤول والمستشفى.

وفي التفاصيل، أن طفلة من الخدج ولدت بأحد المستشفيات في بوندي بولاية راجستان الهندية في الأسبوع الـ24 وكان وزنها نحو 350 غراما.

ووفق صحيفة “ميرور” البريطانية، بعد ملاحظة العاملين في المستشفى أن الطفلة لم تكن في حالة جيدة ولم تظهر أي حركة، أبلغوا عائلتها أنها فارقت الحياة وعليهم أخذ جثتها والقيام بحرقها.

ونقلت الصحيفة عن “إنديا تايمز” أن إعلان الوفاة جاء من جانب الممرضات من دون أن تخضع الطفلة إلى المعاينة من جانب الطبيب المختص ، وبعد نقل جثة الطفلة لبيت أهلها، فجأة أدركت عائلتها أن خطأ في التشخيص الطبي حصل بعد اكتشاف أن الطفلة لا تزال على قيد الحياة وأنّها تتنفس وسمعوا دقات قلبها الضعيفة، فأسرعوا بها إلى المستشفى حيث أدخلت العناية المركّزة.

وقال أحد أقارب الطفلة “تمت عملية الولادة في السادسة صباحا وأبلغونا (المستشفى) أن الطفلة ماتت وأنه يجدر بنا حرقها”، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، مضيفا “عندما جهزنا كل شيء لمراسم الحرق رفعنا الغطاء عنها ووجدناه تتنفس، فأعدناها إلى المستشفى وأدخلت إلى وحدة العناية المركزة”.

ويظهر شريط فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي أحد الأطباء يقول إن بقاءها على قيد الحياة صعب جدا ، الجدير بالذكر أنه وبعد تداول ما حدث تم فتح تحقيق في الحادثة.

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