باولو ديبالا يرد على تشبيهه بميسي

حذر #باولو_ديبالا، نجم فريق #يوفنتوس الإيطالي، منافسه #برشلونة من قوة البيانكونيري على ملعبه، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

وقال ديبالا، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا سعيد لعودتي بعد إصابة وغيابي عن منتخب الأرجنتين، أعتقد أن اللعب لـ90 دقيقة السبت الماضي منحني الثقة لأكون في أفضل حال أمام برشلونة”.

وأضاف نجم باليرمو السابق: “نحن في أفضل وقت في هذا الموسم. أقصينا نابولي من كأس إيطاليا، وانتصرنا على كييفو فيرونا وسامبدوريا في الدوري”.

وتابع: “لكن اللعب في دوري أبطال أوروبا مختلف، كما أن برشلونة يريد التعافي من الهزيمة أمام مالاجا، نحن على ملعبنا فريق قوي جدًا”.

وأردف قائلا: “الخوف من برشلونة بعد الريمونتادا؟ يجب علينا ألا نخاف من شيء، نعم نحن نحترمهم ولكن لا نخاف منهم، لقد استطاعوا العودة أمام باريس سان جيرمان، لكن البي إس جي لم يلعبوا المباراة كما يجب، نتيجة الـ6-1 بمثابة درس”.

وتطرق ديبالا، للحديث عن مواطنه ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، موضحًا: “مواجهته لأول مرة؟ أنا احترمه ومعجب به كثيرًا، ولكن المباراة بين برشلونة ويوفنتوس، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز”.

وأكمل بحسب ما اوردت شبكة كووورة : “ميسي فاز بدوري أبطال أوروبا في مرات عديدة (4 مرات)، وأنا أريد أن أحقق الأولى لي هذا الموسم”.

وعن تشبيهه بميسي، رد: “الناس يجب أن تعلم أني لست ميسي، أنا ديبالا وأريد أن أكون ديبالا فقط، بالرغم من تفهمي لوجود مقارنات عديدة، ولكن ميسي يظل هناك بمفرده، الأمر نفسه مع مارادونا، فاستنساخ لاعبين مثلهم أمر غير ممكن، اعلم أن البعض لديهم توقعات حولي، وسأحاول إعطاء أقصى ما لدي أيضًا”.

وبسؤاله عن إمكانية اللعب لبرشلونة، تنهد ديبالا ثم قال: “قبل 3 سنوات كنت في باليرمو، ولم أعتقد أني سأذهب إلى يوفنتوس، أنا أستمتع بكل يوم أعيشه ولا أفكر فيما هو أبعد من ذلك، أنا سعيد هنا حيث يحبني الجميع كثيراً كما أني أعيش أفضل لحظاتي”.

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