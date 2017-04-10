بعد القصف الأمريكي في سوريا .. رئيس فنزويلا : أخشى تدخل أمريكا في بلادي

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد عن خشيته من تدخل الولايات المتحدة في بلاده.

وقال مادورو في التلفزيون الفنزويلي إن “الفنزويليين يرون انفسهم عرضه للاعتداء والتهديد من خلال قطاعات متطرفة في الولايات المتحدة”.

واضاف ان “الاوساط الراديكالية التي تتمتع بسلطة في /وزارة الدفاع/ البنتاغون والقيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية ووزارة الخارجية يعززون خطط التدخل في فنزويلا”.

وتأتي تصريحات مادورو بعد ان شنت الولايات المتحدة ضربة صاروخية على قاعدة جوية في سوريا.

واتهم مادورو في الماضي دولا أجنبية ومجموعات مدنية في فنزويلا بشن “حرب اقتصادية” ضد حكومته.

وتظاهر آلاف الاشخاص يوم السبت في شوارع العاصمة كراكاس ضد مادورو، وطالب المتظاهرون بضمانات لحقوق الإنسان وانتخابات جديدة وأعربوا عن معارضتهم لما أسموه بالانزلاق نحو الديكتاتورية. (DPA)

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