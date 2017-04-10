” بوينغ ” تدعم تطوير طائرة صديقة للبيئة

يستثمر عملاق صناعة الطائرات “#بوينغ” بالتعاون مع شركة الطيران “جيت بلو” في شركة Zunum Aero، التي تعمل على تطوير طائرة بمحرك كهربائي.

هذا وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” Zunum”، أشيش كومار، إلى أن جذب الاستثمار سيساعدهم على إنشاء طائرة النقل ، ولم يتم تحديد حجم الأموال المستثمرة من قبل شركة بوينغ وشركة جيت بلو.

وتتلخص فكرة “Zunum” في صنع طائرات للرحلات قصيرة المدى، والقادرة على حمل 10-50 راكبا على ارتفاع 1600 كيلومتر ، ومن المتوقع أن تكون هذه الطائرة أكثر اقتصادا وأكثر ملاءمة للبيئة من المعتاد، لأنها تعمل بالدفع الهجين وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وكما هو متوقع، سيتم بناء أول طائرة Zunum معدة للاستخدام الإقليمي بحلول عام 2030.

وستكون المحركات الكهربائية هي المسؤولة عن الرحلة في المقام الأول، ولكن في الحالات الطارئة يمكن تشغيل التوربينات. وسيتم خفض الانبعاثات المضرة بالبيئة بنسبة 80٪، ومستوى الضوضاء بنسبة 75٪. ويقدر عمر خدمة الجيل الجديد من الطائرات بحوالي 20 عاما.

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