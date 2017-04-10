بيريز : لا توجد كلمات أعبر بها عن إعجابي بـ ” بيبي “

أشاد رئيس نادي #ريال_مدريد، #فلورنتينو_بيريز، بقلب دفاع الفريق، البرتغالي بيبي، وذلك خلال تكريمه في الذكرى التاسعة والعشرين على تأسيس رابطة (رامون مندوزا) المدريدية.

وقال بيريز في كلمته إن “بيبي يمثل بشكل رائع الاتحاد بين الفريق والجماهير.. إنه لاعب مثالي في كل الأمور، داخل الملعب وخارجه، وهو يدخل إلى الملعب وفي قلبه نادي ريال مدريد.. نحن جميعاً نعرفه وأنا أود أن أشكره”.

وأضاف أن بيبي “خلال هذه الأعوام العشرة التي قضاها في صفوف الميرينغي فاز بكل شئ، ليده سجل مذهل ومن الصعب تكراره.. لا توجد كلمات كافية تعبر عن إعجابي واحترامي لبيبي، فهو رجل يفعل كل شئ ممكن من الناحية الإنسانية لخلق أجواء جيدة، كي تكون الجماهير المدريدية سعيدة، وكي يكون هناك اتحاد بين الجماهير والفريق.. أكن له الإعجاب والاحترام والحب”.

كما أشاد رئيس النادي “الملكي” بقلب الدفاع الآخر الذي حضر الاحتفالية وهو ناتشو، قائلاً إنه “يمثل، في كل يوم، القيم التي تعلمها في مدرسة الناشئين، القيم المدريدية.. هو لاعب صاحب مهارة ومجهود وتضحية، ويحظى باحترام الآخرين.. وهو يستحق أن يكون أحد أبنائنا.. وأنا متأكد من أنه سيتحمل تلك المسؤولية حتى آخر يوم له داخل ريال مدريد”.

وبعث بيريز كذلك برسالة للجماهير التي حضرت الاحتفالية، وقال: “نحن النادي الذي حصد 11 لقباً أوروبياً، فزنا باثنين في آخر ثلاث نهائيات، والعودة بالفوز باللقب من جديد هو هدفنا دائماً.. يتبقى لنا المرحلة الأصعب في هذا الموسم، نهايته، نريد دعمكم لنا وتضحيتكم من أجلنا”. ( EFE )

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