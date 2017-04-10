توقعات بارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية المحمولة خلال 2017

كشفت دراسة تسويقية أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية المحمولة خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن.

وذكرت مؤسسة جارتنر للأبحاث أن أسعار الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية سوف ترتفع بنسبة 2% هذا العام، وتستند نتائج الدراسة على سعر الدولار الأمريكي ومتوسط حجم الأسواق.

وأوضح الموقع الإلكتروني الأمريكي “كمبيوتر ورلد” المتخصص في مجال التكنولوجيا أن أسعار الكمبيوترات الشخصية سوف ترتفع بنسبة 1.4% هذا العام فيما سوف ترتفع الأجهزة المحمولة بنسبة 4.3%.

وأرجعت الدراسة أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار المكونات فضلاً إلى اتجاه المزيد من المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم وشراء أجهزة أعلى سعراً وأفضل من حيث المواصفات الفنية.

ونقل موقع “كمبيوتر ورلد” عن رانجيت أتوال مدير الأبحاث بمؤسسة جارتنر قوله إن الأيام التي كان المستهلك يفضل فيها شركاء المنتجات رخيصة الثمن ولّت، فقد أصبح المستهلكون أقل اهتماماً بعامل الأسعار وأكثر حرصاً على شراء الأجهزة “التي تلائم نمط حياتهم”. ( DPA )

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