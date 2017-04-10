حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية ترتفع بنسبة 0.4 %

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية إلى 64.4 مليون دولار أو ما نسبته 0.4% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 18.33 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه.

ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، تراجعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.13%، مقارنة بنحو 4.18%.

في السياق ذاته، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 1.6% أو ما يعادل 6.8 مليار دولار إلى 443.6 مليار دولار، مقابل 436.8 مليار دولار.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط.

وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً. (ANADOLU)

عكس السير