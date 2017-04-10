” خدودهم حمرا زي التفاح ” .. لواء مصري يتحدى مخترع جهاز الكفتة و يدعي أن مقتل أطفال خان شيخون بالقصف الكيماوي ” مفبرك ” ( فيديو )

استضاف “أحمد موسى” أحد أبرز مهرجي الإعلام المصري المروجين لكميات هائلة من الأكاذيب المحلية والعربية والعالمية يومياً، لواء متقاعداً من الجيش المصري، زعم أن موت الأطفال جراء قصف بشار الأسد الكيماوي لخان شيخون “مفبرك”.

وقال اللواء محمد الشهاوي، مدير معهد الحرب الكيميائية ورئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية الأسبق، بحسب ما رصد عكس السير، إن استخدام ذريعة الأسلحة الكيميائية يستهدف تدمير “الجيش السوري”.

وعلى طريقة لواء الكفتة ابراهيم عبد العاطي، بدأ الشهاوي خلال استضافته في برنامج “على مسؤوليتي” يوم السبت الماضي، بسرد كمية من المعلومات المغلوطة حول القصف الكيماوي زاعماً أن ما يدلي به هو “حاجات علمية”.

وعرض الشهاوي صوراً للأطفال الضحايا في خان شيخون، وعلق بالقول: “العين زي الفل .. الخدود حمرا وزي التفاح”.

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