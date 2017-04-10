دراسة تكشف هوية اللاعبين العشرة المرشحين لتجاوز قيمة صفقة بوغبا

كشفت دراسة حديثة أن الغابوني #بيير_إيميريك_أوباميانغ هداف نادي #بوروسيا_دورتموند الألماني ، هو اللاعب الأقرب لكسر حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني، ليتجاوز الرقم الأعلى حالياً، الذي سجلته صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى نادي مانشستر يونايتد الصيف الماضي بقيمة تصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني.

ورشحت الدراسة التي اعدتها شركات المراهنات “بوين” مجموعة من العوامل، بما في ذلك عمر اللاعب ومركزه ومدة عقده، لتتوصل في النهاية إلى قائمة مكونة من 10 لاعبين، تصل قيمة انتقال كل منهم إلى 100 مليون جنيه إسترليني في حال قرروا تغيير الأجواء خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يبقى حتى الآن متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات عندما رحل عن يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون باوند إسترليني الصيف المنصرم.

ويقدم النجوم السبعة طوال الفترة الماضية عروضًا فنية قوية مع أنديتهم ، إذ رشحوا من قبل مصادر إعلامية موثوقة لتغيير الأجواء والانتقال إلى أندية كبيرة خلال الصيف القادم، وذلك بالنظر إلى المنافسة القوية المرتقبة بين الأندية الراغبة في انتدابهم والشروط الجزائية الضخمة التي وضعتها أنديتهم الحالية لفسخ عقودهم، فإن أسعار هؤلاء النجوم مرشحة لتسجيل رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات بالوصول إلى الرقم 100 مليون باوند للمرة الأولى في تاريخ “الميركاتو الصيفي” .

وارتبطت الصفقة الأغلى المحتملة بنادي ريال مدريد الذي يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لإبرام صفقة من العيار الثقيل تدشن الفترة الجديدة للرئيس فلورنتينو بيريز على رأس “النادي الملكي”.

وبحسب وضعية كل لاعب مع ناديه، فإن المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميونغ هداف نادي بروسيا دورتموند والدوري الألماني برصيد 25 هدفًا، هو المرشح ليكون أول لاعب تصل قيمة انتدابه إلى 100 مليون جنيه بعدما أصبحت أيامه مع ناديه معدودة في ظل صعوبة تحقيق أحلامه الفنية بالحصول على الألقاب والجوائز، وتلبية مطالبة المالية في تقاضي راتب أسبوعي يليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها، إذ ان انتقاله لريال مدريد أو مانشستر سيتي لن يكون بأقل من 100 مليون باوند.

وضمت قائمة المرشحين للقب “أغلى قيمة انتقال “، إسم اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنكليزي، والمرشح للانتقال إلى صفوف ريال مدريد وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هداف نادي أتلتيكو مدريد الذي رشح هو الآخر لترك “الروخي بلانكوس” نحو ريال مدريد أو إنكلترا .

هذا ولم تستبعد الصحيفة حدوث مفاجأة مدوية برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي برشلونة الصيف القادم ، تأكيداً للتقارير قالت بأن نيمار ليس للإقامة في النيوكامب بل معروضا للبيع ، ولا يستبعد أن يضمه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي .

ويحتمل أن يبرم برشلونة أغلى صفقة بانتدابه نجم الوسط البرازيلي فيليبو كوتينهو من نادي ليفربول وتكرار سيناريو لويس سواريز صيف عام 2014 خاصة في حال قرر التخلي عن نيمار.

كما ضمت القائمة أسماء أخرى مثل الإيطالي ماركو فيراتي نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الإنكليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبير، والمهاجم الأرجنتيني باولو دبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي لا يستبعد أن يلعب لأحد قطبي الليغا (ريال مدريد او برشلونة)، ومعهم الجناح البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو نجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، والمهاجم الفرنسي اليكسندر لاغازيت هداف نادي اولمبيك ليون الفرنسي.

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