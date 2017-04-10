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دوري أبطال أوروبا : إحصاءات و أرقام قبل لقاء يوفنتوس و برشلونة

‏2 ساعتين مضت رياضة اضف تعليق

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالي غداً الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أرقام وإحصاءات قبل المواجهة المرتقبة:

– التقى الفريقان لآخر مرة في نهائي دوري الأبطال 2015 وفاز برشلونة على يوفنتوس 3-1.

– يظهر برشلونة في ربع النهائي للموسم العاشر على التوالي.

– لم يخسر يوفنتوس أي مباراة أوروبية على أرضه منذ أبريل (نيسان) 2013، عندما تعثر 0-2 أمام بايرن ميونخ.

– لم يتعرض يوفنتوس لأي هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم.

– خسر برشلونة مرتين من آخر 3 مباريات خارج أرضه بالمسابقة.

– فاز برشلونة 8 مرات في 11 مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب ضد الأندية الإيطالية. ( reuters )

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