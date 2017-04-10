دوري أبطال أوروبا : إحصاءات و أرقام قبل لقاء يوفنتوس و برشلونة

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على يوفنتوس الإيطالي غداً الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أرقام وإحصاءات قبل المواجهة المرتقبة:

– التقى الفريقان لآخر مرة في نهائي دوري الأبطال 2015 وفاز برشلونة على يوفنتوس 3-1.

– يظهر برشلونة في ربع النهائي للموسم العاشر على التوالي.

– لم يخسر يوفنتوس أي مباراة أوروبية على أرضه منذ أبريل (نيسان) 2013، عندما تعثر 0-2 أمام بايرن ميونخ.

– لم يتعرض يوفنتوس لأي هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم.

– خسر برشلونة مرتين من آخر 3 مباريات خارج أرضه بالمسابقة.

– فاز برشلونة 8 مرات في 11 مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب ضد الأندية الإيطالية. ( reuters )

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