رئيس إيران : ” ينبغي على الدولة السورية إجراء إصلاحات في البلاد ” !

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة إجراء إصلاحات في “الدولة السوريةط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي بالعاصمة طهران قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو/أيار المقبل.

وفي رده على سؤال حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية والدعم الذي تتلقاه من طهران وتبعات ذلك دولياً، دعا روحاني الدول الغربية، لوقف دعم ما أسماه “المنظمات الإرهابية” قائلاً: “ينبغي أيضاً على الدولة السورية إجراء إصلاحات”.

واعتبر روحاني الهجوم الصاروخي الذي شنّته الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص السورية فجر الجمعة الماضية بأنه “خطأ” قائلاً: “هذه هي المرة الأولى، وتكررها سيؤدي إلى نتائج خطيرة”.

وحول علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية اتهم روحاني المملكة بأن تدخلها ضد إيران يأتي بسبب “الخسائر التي مُنيت بها في اليمن وسوريا”، وأشار إلى أن بلاده ترغب بتحسين العلاقات مع الرياض. (ANADOLU)

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