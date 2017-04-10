” رامز تحت الأرض ” .. تسريب فكرة مقلب رامز جلال الجديد

كشفت بعض التقارير الصحفية تسريبات عن مقلب الفنان المصري #رامز_جلال المنتظر عرضه في رمضان المقبل، ومنها إنه يصور حالياً في واحة سيوة، وأن التصوير سوف يستغرق 3 أسابيع.

وقالت التقارير أن مقلب رامز جلال سوف يعرض كالمعتاد على قناة MBC، وإنه قرر الاستعانة بفريق خاص بالمؤثرات الصوتية والبصرية الذين يشاركون في سلسلة أفلام جيمس بوند.

وعن فكرة مقلب رامز جلال، قالت المصادر بحسب ما اوردت مجلة لها ، فإنه سيقدم شخصية شبح يظهر للنجوم من تحت الأرض، وذلك من خلال التصوير في نفق أعد خصيصاً من أجل البرنامج الذي سيحمل اسم ” رامز تحت الأرض “.

وكان رامز جلال قد أشاع إنه في باريس لتصوير مقلبه الجديد، حتى يصرف الأنظار عنه قدر المستطاع.

عكس السير