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سيناتور أمريكي : باستمراره في القصف انطلاقاً من مطار الشعيرات .. بشار الأسد قال لترامب ” FUCK YOU ” ! ( فيديو )

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قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن الرئيس السوري بشار الأسد وجه إهانة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد إعادة تشغيل مطار الشعيرات الجوية التي تم قصفها بصواريخ توماهوك.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز، الأحد “أحاول أن أفكر فيما يقوله الأسد ترامب بعد إعادة إقلاع الطائرة من القاعدة أنه يقول لترامب اللعنة عليك (FUCK YOU)”.

وقال غراهام، الذي يعد من صقور الجمهوريين، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”، إن بشار الأسد ارتكب خطأ خطيرا عندما اعتقد أنه قادر على شن هجوم كيماوي وأن الرئيس الأميركي الجديد لن يرد.

وكان النظام أعاد العمل في مطار الشعيرات على الفور، وشرعت طائراته بقصف المدنيين مجدداً، وبثت وسائل الإعلام النظامية مقاطع مصورة تظهر زيارة رئيس هيئة أركان الميليشيات المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، للمطار، ولقائه والطيران، وأخرى تظهر إقلاع الطائرات الحربية من المطار.

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