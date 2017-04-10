صحيفة كتالونية تكشف ما دار بين سواريز و مهاجم ملقة

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن تفاصيل الحوار الذي دار بين النجم الأوروغوياني #لويس_سواريز مهاجم #برشلونة وساندرو راميريز مهاجم ملقة ولاعب البارسا السابق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بخسارة الفريق الكاتالوني بهدفين نظيفين.

وكان ملقة قد أسدى خدمة كبيرة للنادي الملكي عندما أسقط برشلونة وحرمه من اللحاق به الى الصدارة، ومنح لاعب برشلونة السابق ساندرو راميريز التقدم لملقة، وقرر اللاعب الاحتفال دون مراعاة فريقه السابق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سواريز وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأظهرت اللقطات التلفزيونية المهاجم الأوروغوياني وهو يهمس في أذن ساندرو راميريز، عندما كانا في طريقهما إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء الشوط الأول.

وبحسب الصحيفة الكاتالونية فإن سواريز قال لمهاجم ملقة: “لا تنس اليد التي أطعمتك”، في إشارة إلى فترته التي قضاها في برشلونة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساندرو لم يسير على نهج منير الحدادي، مهاجم برشلونة السابق، وفالنسيا الحالي والذي رفض الاحتفال عندما هز شباك البارسا”.

جدير بالذكر أن ساندرو قد قدم اعتذاره لمن شعر بالإهانة من احتفاله، وقال: “لم احتفل بطريقة أكثر مما احتفلت سابقا، أنا ممتن لبرشلونة ولكن ملقة أعطاني كل شيء، إذا شعر أحد بالإهانة فأنا أعتذر، ربما البعض اعتقد أنني احتفلت أكثر مما ينبغي لكني لا أعتقد ذلك”.

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