ضربة موجعة في قلب دفاع بايرن قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى نادي #بايرن_ميونيخ الألماني ضربة موجعة تمثلت بتعرض قلب دفاعه #ماتس_هوميلز للإصابة، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق البافاري المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وذكر موقع “سبورت1” الألماني أن هوميلز، مدافع فريق بايرن ميونيخ، تعرض لإصابة في الكاحل خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق البافاري والتي جاءت بعد فوز الفريق الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند 4-1 في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف فإن هوميلز لم يستطع إكمال التدريبات وخرج من أرضية الملعب منقولا بسيارة الغولف الخاصة بملاعب التدريب.

جدير بالذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن كان قد قرر إراحة ماتس هوميلز أمام بوروسيا دورتموند قبل أن يدفع به في الدقائق العشرة الأخيرة، وذلك ليضمن جاهزية اللاعب الكاملة للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

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