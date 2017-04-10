علماء روس يطورون حشوة أسنان ” خارقة “

تمكن علماء روس من “ميسيس” ومراكز أبحاث روسية أخرى من إنشاء مواد متناهية الصغر، تضاف إلى حشوة #الأسنان، تمنع تطور #التسوس و تحمي الأسنان من الميكروبات إلى الأبد.

ويقول يعقوب كاراسينكوف، كبير الأطباء في عيادة “روزدينت”: “هذا التطور ثورة تكنولوجية في مجال طب الأسنان. المواد المضافة المضادة للجراثيم يمكن استخدامها كجزء من الحشوة، وفي مواد طب الأسنان الأخرى أيضا. وقد تم استعمال هذه المادة بنجاح في عيادتنا في سبتمبر 2016”.

كما قامت مجموعة من الباحثين الروس، بقيادة، غيورغي فرولوف، بدراسة خصائص جسيمات نانونية (صغيرة جدا) تتكون من أكاسيد التيتانيوم والحديد والزنك وبعض المعادن الأخرى وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وأظهرت التجارب التي أجريت من قبل الكيميائيين والأطباء أن هذه الجسيمات يمكنها قتل البكتيريا، بنفس طريقة عمل المضادات الحيوية أو الإنزيمات التي يستخدمها الجسم لقتل الجراثيم.

وأوضح فرولوف: “إضافة هذه الجسيمات النانوية في حشوة الأسنان والمواد الأخرى، يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه جميع زوار عيادات الأسنان، وهي فقدان الحشوات وظهور التسوس مكانها”.

وأكد فرولوف على أن هذه الجسيمات النانونية تستخدم بالفعل في الممارسة العملية، ليس فقط في عيادة “Rosdent”، ولكن أيضا في الأكاديمية الطبية الدولية “كيروفسكي”.

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