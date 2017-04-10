كم شخصاً سافر من ألمانيا إلى سوريا و العراق لمحاربة ” داعش ” ؟

سافر أكثر من مئتي شخص من ألمانيا للقتال في صفوف ميليشات كردية في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، من بينهم 69 شخصا يحملون جواز سفر ألماني، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة الاثنين استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن هذا العدد لا يشمل الأشخاص الذين أرادوا الانضمام إلى القوات المسلحة الكردية في العراق المعروفة باسم “البيشمركة”.

وبحسب البيانات، عاد من هؤلاء المقاتلين المتطوعين الذين غادروا ألمانيا منذ عام 2013 حتى الآن 102 مقاتل، من بينهم 43 ألمانيا.

وجاء في رد الحكومة أن ثلاثة ألمان من المقاتلين في صفوف تحالف مكافحة داعش لقوا حتفهم، من بينهم ألماني قتل خلال غارة تركية على قرية سورية.

وأشارت الحكومة إلى عدم توفر معلومات محددة لديها عن ملابسات هذه الواقعة، وأضافت: “لذلك ليس هناك داع لربط واقعة وفاة هذا المقاتل بالحكومة التركية”.

وانتقدت النائبة اليسارية أولا يلبك هذا الموقف، مضيفة أن عدم تحقيق الادعاء العام في هذه الواقعة أمر مشين، وقالت: “لا يمكنني تفسير هذا التصرف إلا كهدية لتركيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تنصح بشدة بعدم السفر إلى مناطق القتال في سورية أو العراق. (DPA)

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