لقاء مع أرملة ضابط قتل في الشعيرات : ” حرام تنقطف هيك وردة و حرقة بقلبنا لحتى نموت كلنا ” .. و عزاؤنا بعودة المطار للعمل بعد ساعات ( فيديو )
مصادر إعلامية موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن “فراس يوسف حمود” (ملازم أول)، قتل جراء الغارات الأمريكية على مطار الشعيرات، مشيرة إلى أنه ينحدر من جبلة (ناحية حرف المسيترة – قرية شنبوطين)
عكس السير
قيم الخبر
طبعا لاشماتة في الموت .. والله يرحم كل الشهداء
لكن هاي هية الكاس يلي شربتوا السورين منها
كل المؤيدين حمير . لن يبقى بشار الجحش رغم كل ما صرفتوه
حزينه لمقتل مجرم الذي قصف الابرياء والاطفال سحقا لتفكير المريض
يا بنت الكلب يلي بعزيك انو المطار رجع اشتغل بعد كم ساعة ! يا بنت الحرام بشو اشتغل المطار غير بقصف بني أدمين سوريين . والاطفال يلي ماتت بالكيماوي هدول ارهابيين أما الخنزير يلي فطس بالمطار وهو عم يجهز الكيماوي هاد مو ارهابي
واضح انها كذابة شي بيضحك عما تعطي معلومات تقول درس عسكري وبعيدن ما عما تتطلع للكميرا من شان ما يبن كذبها
اخيرا هذه المقابلة اثبتت انه لم يفطس اي عسكري والضربة طلعت فالصو وبدون اي اضرار