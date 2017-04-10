لقاء مع أرملة ضابط قتل في الشعيرات : ” حرام تنقطف هيك وردة و حرقة بقلبنا لحتى نموت كلنا ” .. و عزاؤنا بعودة المطار للعمل بعد ساعات ( فيديو )

لقاء مع أرملة ضابط قتل في الشعيرات : ” حرام تنقطف هيك وردة و حرقة بقلبنا لحتى نموت كلنا ” .. و عزاؤنا بعودة المطار للعمل بعد ساعات ( فيديو )

مصادر إعلامية موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن “فراس يوسف حمود” (ملازم أول)، قتل جراء الغارات الأمريكية على مطار الشعيرات، مشيرة إلى أنه ينحدر من جبلة (ناحية حرف المسيترة – قرية شنبوطين)

عكس السير