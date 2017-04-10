” مايكروسوفت ” تنهي دعم نظام ” ويندوز فيستا “

سيكون غدا الثلاثاء آخر موعد تقدم فيه شركة #مايكروسوفت الأميركية دعما لمستخدمي نظام تشغيل الحواسيب “#فيستا”.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنه بعد الـ11 من أبريل الجاري، فإن مستخدمي “فيستا” لن يتلقوا تحديثات أمنية أو إصلاحات عاجلة.

وأضافت أنها أيضا ستتوقف عن تقديم أي خدمات دعم فني سواء أكانت مدفوعة أو مجانية للمستخدمين وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ولفتت إلى أنها قدمت الدعم لمشتركي “فيستا” طيلة 10 أعوام، “لكن الوقت حان من أجل استثمار الموارد في تكنولوجيات جديدة”.

تقول الشركة إنه في حالة واصل المستخدم الاعتماد على النظام القديم، فإن الحاسوب سيواصل العمل، لكنه سيكون معرضا للمخاطر الأمنية والفيروسات.

وتضيف أيضا إنها ستوقف الدعم أيضا لمتصفح “إنترنت إكسبلورر 9″، وفي حال كنت مستخدما لهذا المتصفح في نظام “ويندوز فيستا” فإن ذلك يعرضك لمخاطر إضافية.

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