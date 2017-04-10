متحدث عسكري أمريكي : ما زلنا قادرين على تنسيق الطيران فوق سوريا مع روسيا

قال متحدث عسكري أمريكي يوم الاثنين إن جيش الولايات المتحدة ما زال قادرا على تنسيق العمليات مع روسيا فوق سوريا بما يمنع أي صدام بينهما، من دون أن يوضح كيفية القيام بهذا الأمر.

ويوم الجمعة، نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إن روسيا أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأنها ستغلق خطا للاتصالات كان يستخدم لتجنب أي صدام عرضي في سوريا.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للصحفيين “نحن مستمرون، في إطار الضرورة، في تنسيق العمليات مع الروس لمنع الصدام. فكلما أردنا التحليق علينا أن نلجأ لكل الوسائل الممكنة للتأكد من عدم حصول أي حوادث في الجو. لا نتحدث عن ذلك الخط (الاتصالات) على وجه الخصوص وكيفية استخدامه.” (REUTERS)

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