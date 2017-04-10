مسؤول أمريكي رفيع : روسيا كانت على علم مسبق بالقصف الكيماوي على خان شيخون .. و قامت بقصف المشفى للتغطية على ذلك !

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الولايات المتحدة توصلت لنتيجة مفادها أن روسيا كانت على علم مسبق بالغارات الكيماوية النظامية خان شيخون.

وأكد المسؤول الأمريكي، بحسب ما ترجم عكس السير عن الوكالة، أن طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق المشفى الذي استقبل ضحايا القصف الكيماوي، ثم قامت بعد ساعات بقصفه في محاولة للتغطية ومحو آثار استخدام السلاح الكيميائي.

وحتى يوم الاثنين الماضي، كان مسؤولون أمريكيون يقولون إنهم ليسوا متأكدين ما إذا كانت الطائرة بدون طيار تابعة للنظام أو لروسيا.

وأضاف المصدر الذي لا يملك تصريحاً بالكشف عن اسمه لأسباب استخباراتية – أمنية، بحسب الوكالة، أن تواجد الطائرة بدون طيار وقت الحادثة لا يمكن اعتباره صدفة، وروسيا عرفت أن الهجوم الكيماوي سيحصل، وأن الضحايا سيصلون إلى المشفى للعلاج.

عكس السير