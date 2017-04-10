مطاعم ” وينديز ” الأمريكية تقدم وجبات مجانية لمدة عام كامل مقابل 18 مليون تغريدة

تحدّت سلسلة مطاعم #وينديز الشهيرة أحد مستخدمي #تويتر لإعادة تغريدته التي عبر عن حبه فيها لمأكولاتها 18 مليون مرة، حتى يتمكن من الحصول على وجبات دجاج مجانية على مدى عام كامل.

وكان كارتر ويلكرسون كتب على الحساب الرسمي لسلسة وينديز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يسأل عن عدد مرات إعادة التغريد التي يحتاجها للحصول على وجبته المفضلة بالمجان طوال العام.

وردت وينديز بأن تغريدة كارتر الذي يضم حسابه على الموقع عبارة “أنا أحب وجبات الدجاج” يجب أن يُعاد تغريدها 18 مليون مرة، لتحقيق الهدف. فما كان من كارتر إلا أن سارع إلى طلب العون من مستخدمي تويتر.

وسرعان ما حظيت تغريدة كارتر بشعبية كبيرة على تويتر، وأعيد تغريدها أكثر من مليون مرة خلال وقت قصير وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفرّخت هذه التغريدة هاشتاغاً لمساعدة كارتر على تحقيق حلمه.

وكان الوصول إلى المليون الأول بمثابة صدمة لوينديز التي عبرت عن ذلك في حسابها على تويتر، وفي الوقت الذي لا يُعرف بعد إن كان كارتر سيحصل على مكافأة ترضية في حال فشل في الوصول إلى 18 مليون تغريدة، إلا أن سلسلة المطاعم الشهيرة أكدت أنها ملتزمة بتقديم الوجبات المجانية له طوال عام حال الوصول إلى الرقم المنشود.

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