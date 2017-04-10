مفوضية اللاجئين تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق إعادة اللاجئين إلى هنغاريا

حضت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى هنغاريا، بعدما بدأت الأخيرة نهاية آذار/مارس تطبيق قانون التوقيف المنهجي للمهاجرين.

وقال المفوض الأعلى الايطالي فيليبو غراندي في بيان انه بهذا القانون الجديد “فإن وضع طالبي اللجوء في المجر الذي كان أصلا يقلق الاتحاد الأوروبي في شكل كبير، بات أسوأ”.

وأضاف “أحض الدول على تعليق أي نقل لطالبي اللجوء إلى هذا البلد حتى تجعل السلطات المجرية ممارساتها وسياساتها منسجمة مع القانون الأوروبي والدولي”.

وينص اتفاق دبلن الأوروبي على أن يتحمل بلد الدخول الأوروبي مسؤولية الاهتمام بالمهاجر أو طالب اللجوء، وبذلك، فان المهاجر الذي قدم طلب لجوء في ألمانيا بعدما قدم طلبا أول في المجر ينبغي مبدئيا إن ينقل إلى المجر.

ونهاية آذار/مارس، أمرت حكومة رئيس الوزراء القومي فيكتور اوربان باحتجاز المهاجرين في مخيمات على الحدود حتى إشعار آخر، ومنذ بدء تنفيذ القرار في 28 آذار/مارس، أكدت المفوضية العليا أن طالبي اللجوء باتوا محتجزين “عند الحدود داخل مستوعبات تحوط بها سياجات شائكة عالية”.

وأشارت الوكالة الأممية إلى انه في السابع من نيسان/ابريل تم احتجاز 110 أشخاص بينهم أطفال، أربعة منهم غير مرافقين.

وتابع غراندي “مع الإقرار بالجهود التي بذلتها السلطات أخيرا لمكافحة عنف الشرطة، لا نزال قلقين بشدة حيال تقارير مقلقة للغاية عن حوادث خطيرة تخللها سوء معاملة وعنف من جانب عناصر تابعين للدولة” بحق مهاجرين وصلوا إلى المجر. (AFP)

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