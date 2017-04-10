مقاطعة كندية تنتصر لحرية انتعال ” الكعب العالي “

بات إلزام النساء بانتعال أحذية بكعوب عالية ممنوعاً في أماكن العمل في بريتيش #كولومبيا، على ما أعلنت كريستي كلارك، رئيسة وزراء المقاطعة الواقعة في غرب #كندا.

وقالت كلارك في بيان “في بعض أماكن العمل في مقاطعتنا ينبغي أن تنتعل النساء كعوباً عالية. حكومتنا تعتبر شأنها في ذلك شأن غالبية، سكان المقاطعة أن هذا الإجراء ظالم”.

ورأت رئيسة الوزراء الليبرالية أن هذه “الممارسة خطرة وتمييزية” ، وأوضحت في البيان الذي وقعته أيضاً وزيرة العمل في المقاطعة شيرلي بوند “مع وضع أحذية عالية الكعوب لفترة طويلة، ثمة احتمال بالتعرض لإصابة جسدية من خلال الانزلاق أو السقوط فضلاً عن أضرار تصيب القدم والرجل والظهر”.

وتوقعت الوزيرة أن “يرى أصحاب العمل في ذلك مؤشراً واضحاً إلا أن إلزام شخص ما بانتعال الكعب العالي في العمل غير مقبول” ، وأيدت رئيسة الوزراء بذلك مشروع قانون قدمه زعيم حزب “غرين بارتي” المدافع عن البيئة أندرو ويفر ينص على تغيير القانون الحالي حول حوادث العمل لتكون معايير السلامة، التي تشمل الأحذية أيضا هي نفسها للجنسين.

وأتى هذا الإعلان بعد شهر على قرار اتخذته خمس سلاسل مطاعم كبيرة في أنتاريو (وسط) بالتوقف عن فرض معايير لبس معينة للنساء العاملات لديها من تنورة قصيرة وكعوب عالية. ( AFP )

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