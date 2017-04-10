مهاجم لشبونة يواصل الضغط على ميسي في سباق ” الحذاء الذهبي “

بالرغم من عدم معرفة بعض جماهير كرة القدم باللاعب الهولندي #باس_دوست مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي، إلا أنه يعتبر المنافس الأول في الوقت الحالي للنجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم برشلونة، على صدارة السباق لنيل جائزة الحذاء الذهبي والتي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ولكل منهما 27 هدفا.

وواصل باس دوست ضغطه على ميسي بعدما نجح في تسجيل ثلاثية (هاتريك) لصالح لشبونة في الانتصار الكبير على بوافيستا برباعية في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري البرتغالي، رافعا رصيده إلى 27 هدفا في صدارة الهدافين، ومتساويا مع ميسي في السباق لنيل جائزة الحذاء الذهبي، ولكل منهما 54 نقطة.

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، المركز الثالث برصيد 26 هدفا (52 نقطة)، يليه الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند ولديه 25 هدفا (50 نقطة).

ويتواجد في المركز الرابع الأوروغوائي لويس سواريز مهاجم برشلونة ولديه 24 هدفا (48 نقطة) وهو نفس رصيد البوسني إدين دجيكو هداف روما الإيطالي.

فيما يلي ترتيب أفضل 15 هدافا في الجدول وفق ما اوردت صحيفة إيلاف :

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 27 هدفا (54 نقطة).

2- باس دوست (سبورتنغ لشبونة) 27 هدفا (54 نقطة).

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 26 هدفا (52 نقطة).

4- بيير أوباميانغ (بروسيا دورتموند) 25 هدفا (50 نقطة).

5- لويس سواريز (برشلونة) 24 هدفا (48 نقطة).

6 – إدين دجيكو (روما) 24 هدفا (48 نقطة).

7- أندريا بيلوتي (تورينو) 23 هدفا (46 نقطة).

8 – أنطوني موديست (كولن) 23 هدفا (46 نقطة).

9 – روميلو لوكاكو (إيفرتون) 23 هدفا (46 نقطة).

10- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 29 هدفا (43.5 نقطة).

11- غونزالو هيغواين (يوفنتوس) 21 هدفا (42 نقطة).

12- ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) 20 هدفا (40 نقطة).

13 – دريس ميرتنز (نابولي). 20 هدفا (40 نقطة)

14- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 19 هدفا (38 نقطة)

15 – هاري كين (توتنهام) 19 هدفا (38 نقطة).

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