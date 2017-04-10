موقع إنترنت يعيد نظام ” ويندوز 95 ” إلى الحياة

طور فنانان فرنسيان موقعاً جديداً على الإنترنت لعشاق نظام التشغيل الشهير “ويندوز” في التسعينيات والذين يراودهم الحنين إلى سمات نظامي التشغيل في ذلك الوقت “#ويندوز 3.11″ و”ويندوز95” الذي كان أول إصدار يحمل سنة الإصدار كجزء من اسمه.

وعند الدخول إلى موقف “ويندوز 93 دوت نت” الذي طوره الفنانان الفرنسيان “جانكين بوب” و”زومبيكترو” تأخذ نافذة برنامج التصفح شكل نظام التشغيل القديم والذي يظهر في صورة مزيج من “ويندوز 3.11″ و”ويندوز95”.

وعند فتح صفحة “ويندوز 93 دوت نت” سيسمع المستخدم النغمة التقليدية التي كان يطلقها نظام “ويندوز 95” في بداية التشغيل، وبعد ذلك سيظهر على سطح المكتب 44 رمزاً صغيراً للبرامج ورموز الاختصار والملفات.

وما يميز هذه المحاكاة لنظام التشغيل المعتمدة على برنامج لتصفح الإنترنت لعبة فيديو “حرب النجوم” ورسوم “آسكي” ولعبة “أرينا 93” ونسخة من لعبة “وولفنشتاين ثري دي” والمعروفة الآن باسم “كاستل جافا ثري دي”.

وعند انتهاء المستخدم من جولته واستمتاعه بذكريات التعامل مع نظام التشغيل “ويندوز 95” يمكنه إنهاء الجلسة بالنقر على زر “ابدأ” ثم إيقاف التشغيل الذي يظهر على النافذة. ( DPA )

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