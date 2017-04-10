ميليشيات عراقية تسيطر على بلدة معردس في ريف حماة بدعم من الطيران الروسي ( فيديو )

استعادت ميليشيات النظام العراقية السيطرة على بلدة معردس في ريف حماة، صباح اليوم الاثنين، بدعم من الطيران الروسي.

وكانت الكتائب المذكورة نشرت مؤخراً مقطعاً مصوراً، بحسب ما رصد عكس السير، يظهر عناصرها في ريف حماة، وعلقت عليه بالقول: “كتائب الإمام علي (ع) محور سوريا .. عمليات ريف حماة الشمالي .. دعواتكم لأخوانكم المجاهدين والفاتحة على روح الشهيد البطل أحمد الفيلي”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في ميليشيات “الدفاع الوطني” المحلية قوله إن “القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها دخلوا ظهر اليوم إلى بلدة معردس، بعد القضاء على اعداد كبيرة من المسلحين واستعادوا نقاط داخل البلدة بعد قصف تمهيدي وناري كثيف”.

وأكد المصدر “السيطرة على حاجزي القبان وكازية شاهر بشكل كامل على أطراف البلدة باتجاه بلدتي صوران وطيبة الأمام، بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها جرحى وقتلى من الطرفين”.

وأضاف أن “القوات الحكومية أعلنت فجر اليوم عملية عسكرية أطلقت عليها اسم إعصار النمر نسبة للعميد سهيل الحسن، وذلك لاستعادة بلدة معردس، حيث بدأت المعركة بقصف تمهيدي واسع من المدفعية نحو نقاط المسلحين المتقدمة في بلدة معردس”.

ووفق المصدر ذاته، فقد شارك سلاح الجو بزخم في العمل العسكري بضرب الخطوط الامامية والخلفية وركز ضرباته على الأهداف المتحركة بين صوران ومعردس لقطع خطوط الإمداد.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك عنيفة تدور في محيط القرية في محاولة من الفصائل لاستعادة السيطرة على ما خسرته ، مشيراً إلى أن قوات النظام قصفت القرية بأكثر من 100 قذيفة وصاروخ وعشرات الغارات على القرية.

وبحسب المرصد، تشهد بلدتا طيبة الإمام وصوران قصفاً من قبل قوات النظام والطائرات الحربية في محاولات تمهيدية للتقدم نحوها.

عكس السير