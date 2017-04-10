وزير الخارجية البريطاني لبوتين : حان الوقت لتواجه حقيقة الطاغية الذي تقوم بدعمه

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا الاثنين، إلى انهاء دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد الذي وصفه بأنه “سام” قبل اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ايطاليا.

ونقلت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن جونسون قوله، إن “الوقت قد حان (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ليواجه حقيقة الطاغية الذي يقوم بدعمه”.

وأضاف “علينا أن نوضح لبوتين بأن زمن دعم الأسد قد ولى”، محذراً من أن الرئيس الروسي “يخرب روسيا” عبر دعمه لرئيس النظام السوري.

وأضاف “علينا أن ندرك أن الأسد بات ساما في كل ما للكلمة من معنى. إنه يقوم بتسميم الناس البريئين في سوريا عبر استخدامه أسلحة منعت منذ مئة عام ويسمم كذلك سمعة روسيا” التي تشارك طائراتها في الحرب.

وأكد جونسون الاثنين أنه “لا شك بأن التحرك الأميركي قادر على قلب المعادلة في سوريا”. (AFP)

عكس السير