3 رواد فضاء يستعدون للهبوط بعد رحلة دامت 173 يوماً

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الامريكية (#ناسا) أنه من المقرر أن يعود 3 رواد فضاء، روسيان وأمريكي، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض اليوم الإثنين، بعد قضاء أكثر من 170 يوماً في الفضاء.

وذكرت ناسا أن القائد روبرت شين كيمبروه من ناسا، ومهندسي الطيران سيرغي ريزيكوف وأندريه بوريسنكو من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، سيقومان بفصل مركبتهم “سويوز إم إس-02” الفضائية من محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر ان يهبطوا في كازاخستان.

وقالت ناسا إن عودتهم ستختتم 173 يوماً في الفضاء منذ وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ( DPA )

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