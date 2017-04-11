ألمانيا : تفاصيل الانفجار الذي ضرب حافلة ” بروسيا دورتموند ” و تسبب بتأجيل المباراة ( محدث أولاً بأول )

↓ #ألمانيا : إنفجار بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند يصيب أحد لاعبي الفريق
↓ وسائل اعلام ألمانية : جريح في إنفجار قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني
↓ ألمانيا : إصابة اللاعب الإسباني مارك بارترا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند قبيل مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي
↓ ألمانيا : أنباء غير مؤكدة بعد عن إلغاء مباراة بروسيا دورتموند و موناكو
↓ ألمانيا : نقل اللاعب بارترا إلى المشفى ومصادر إعلامية ألمانية تشير إلى أن إصابته طفيفة
↓ الشرطة الألمانية: الانفجار أسفر عن تحطم نوافذ حافلة الفريق و لسنا متأكدين من سببه بعد
↓ الانفجار وقع على طريق Wittbräucker على بعد حوالي 10 كيلومترات من ملعب سيغنال إيدونا بارك
↓ سيتم الإعلان عن إقامة المباراة أو تأجيلها خلال 10 دقائق
↓ رسمياً إلغاء / تأجيل مباراة بروسيا دورتموند وموناكو
↓ بروسيا دورتموند: تأجيل المبارة ليوم غد الأربعاء
↓ جماهير موناكو تهتف متضامنة مع دورتموند
Monaco fans chanting ‘Dortmund’ in a show of solidarity tonight. Superb. 👏🏻
pic.twitter.com/z6SvipTnxd
— Football Vines (@FootballVines) April 11, 2017
↓ الشرطة الألمانية : كان هناك 3 انفجارات حول فندق الفريق