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ألمانيا : تفاصيل الانفجار الذي ضرب حافلة ” بروسيا دورتموند ” و تسبب بتأجيل المباراة ( محدث أولاً بأول )

‏27 دقيقة مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار اضف تعليق

#ألمانيا : إنفجار بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند يصيب أحد لاعبي الفريق

↓ وسائل اعلام ألمانية : جريح في إنفجار قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني

↓ ألمانيا : إصابة اللاعب الإسباني مارك بارترا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند قبيل مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي

↓ ألمانيا : أنباء غير مؤكدة بعد عن إلغاء مباراة بروسيا دورتموند و موناكو

↓ ألمانيا : نقل اللاعب بارترا إلى المشفى ومصادر إعلامية ألمانية تشير إلى أن إصابته طفيفة

↓ الشرطة الألمانية: الانفجار أسفر عن تحطم نوافذ حافلة الفريق و لسنا متأكدين من سببه بعد

↓ الانفجار وقع على طريق Wittbräucker على بعد حوالي 10 كيلومترات من ملعب سيغنال إيدونا بارك

↓ سيتم الإعلان عن إقامة المباراة أو تأجيلها خلال 10 دقائق

↓ رسمياً إلغاء / تأجيل مباراة بروسيا دورتموند وموناكو

↓ بروسيا دورتموند: تأجيل المبارة ليوم غد الأربعاء

↓ جماهير موناكو تهتف متضامنة مع دورتموند

 

↓ الشرطة الألمانية : كان هناك 3 انفجارات حول فندق الفريق

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