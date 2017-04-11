أنشيلوتي : لا أبحث عن الانتقام من ريال مدريد

قال مدرب بايرن ميونخ الألماني، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه هو أو لاعبيه رغبة في الانتقام من #ريال_مدريد الإسباني، بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي “الملكي”، أو بسبب هزيمة الفريق “البافاري” منذ ثلاثة مواسم أمام “الميرنغي”.

وقال لدى سؤاله عما إذا كان سيصل لهذه المباراة برغبة في الانتقام “ليس لدي هذا النوع من الرغبة، ما أوده هو أن يقدم فريقي مباراة جيدة وأن نستطيع الفوز، هذه هي رغبتي”.

وتابع المدرب الإيطالي: “لدي الكثير من الثقة، لأننا نمر بفترة جيدة، ولكن ليس لدينا أي رغبة في الانتقام”.

وأقر أنشيلوتي بأنها “ستكون مباراة مميزة بسبب تأثيرها على اللاعبين والجهاز الفني لريال مدريد، ولكنه توقع أن تمضي كل الأمور بشكل طبيعي”.

وقال مدرب بايرن ميونخ: “غداً سنلتقي قبل المباراة وسنتواجه خلال المباراة وسنحيي بعضنا البعض بعد المباراة كما تجري العادة”.

وأكد أن “مباراة الذهاب غداً الأربعاء ليست حاسمة، وأن الأمر الجوهري سيتمثل فيما إذا كان البايرن سيضطر لحل مشاكل قليلة أو مشاكل كثيرة في مباراة العودة بمدريد”.

وبسؤاله عما إذا كان يفضل مشاركة الثلاثي بنزيما وبيل وكريستيانو (بي بي سي) من عدمه، قال: “أتمنى ألا يلعب البي بي سي، وأن يجلس رونالدو على مقاعد البدلاء، وبيل في المقصورة وبنزيما في المنزل، هكذا سأشعر بالارتياح”.

وعن حالة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من مشاكل في الكتف الأيمن، قال أنشيلوتي إن “مشاركته ستتحدد غداً الأربعاء”.

وقال أنشيلوتي: “إذا كان في حالة جيدة فسيلعب، وإذا لم يكن فلن يلعب”. ( EFE )

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