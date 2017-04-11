إحالة الإعلامي المصري توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

أحالت النيابة العامة في #مصر الإعلامي #توفيق_عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكان طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا قد تقدم ببلاغ رقم 2822 لسنة 2016 للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال محمود في بلاغه إنه وعند البحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بـ الولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، مضيفاً أنه قدم للنيابة العامة ما يفيد ذلك.

وأضاف قائلا وفق ما اوردت قناة العربية : “إنه على هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب هي شهادة مزورة، وقدمها إلى جهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف محمود أن عكاشة حاصل على مؤهل من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، إضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

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