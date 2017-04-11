إعلانات ” سكايب ” المزيفة تصيب الكمبيوترات ببرمجيات الابتزاز

أوصت رابطة اقتصاد الإنترنت مستخدمي برنامج #سكايب بتوخي الحرص والحذر من بعض اللافتات الإعلانية الخبيثة، التي تظهر في برنامج التراسل الفوري على أجهزة #ويندوز.

وأوضح الخبراء الألمان أنه في أغلب الحالات تظهر للمستخدم رسالة مزيفة بضرورة تحديث برنامج فلاش بلاير، وعند النقر على هذه الروابط الخبيثة يتم تثبيت أحد برمجيات الابتزاز وطلب الفدية على حواسب المستخدم.

ويمكن للمستخدم التعرف على التحديث المزيف من خلال اسم الملف “FlashPlayer.hta”، وكذلك اسم النطاق الغامض “ojomakaomojiya.org” أو “cievubeataporn.net”ا. ( DPA )

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