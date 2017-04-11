إلى جانب 5 جنسيات أخرى .. مصادر إعلامية ليبية : حفتر يمنع السوريين من دخول ليبيا

قالت وسائل إعلام ليبية، إن القائد العام للجيش الليبي “المشير خليفة حفتر”، قرر منع حملة عدد من الجنسيات من الدخول إلى ليبيا، من بينها السورية.

ووفق ما أوردت بوابة أفريقيا الإخبارية، إحدى أكثر المصادر الإعلامية متابعة في ليبيا، أول أمس الأحد، فإن “رئيس رقابة الجوازات مطار الأبرق الدولي الرائد مكائيل محمد عطية” وجه كتاباً لمدير هيئة الطيران المدني، مشيرا من خلاله إلى كتاب سابق صادر من قبل حفتر بشأن عدم دخول بعض من الجنسيات وهي اليمنية، الإيرانية، السوادنية، البنغلادشية، الباكستانية، السورية، إلى ليبيا”.

وأكد عطية على “منع دخول أي من الجنسيات المذكورة في كتاب القائد العام للجيش الليبي، كما يمنع دخول أي أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة في جواز سفره حتى لو تحصل على موافقة أمنية مسبقة”.

وكشف المسؤول الليبي عن “ملاحظة دخول أعداد كبيرة وخاصة من الجنسيتين السورية، والباكستانية، لا يحملون إقامات أو تأشيرات، وهو ما يعد مخالفة لقانون الجوازات والجنسية فى ليبيا”.

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